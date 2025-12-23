Москвичи и туристы отправили 70 тыс новогодних ретрооткрыток

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Москвичи и туристы в рамках проекта "Зимняя почта" отправили более 70 тысяч уникальных ретрооткрыток с теплыми пожеланиями родным, близким и даже Деду Морозу. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Почтовые отделения развернуты на 50 городских локациях, в том числе на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Всего для посетителей доступен 21 вид открыток, созданных на основе редких экземпляров из архива Государственного исторического музея.

На карточках изображены медвежата, снеговики и нарядные ели. Подписав открытку, ее можно сразу опустить в фирменный почтовый ящик. Письмо отправится адресату абсолютно бесплатно.

Организаторы назвали "Зимнюю почту" проектом, который говорит на языке тепла и воспоминаний. Он создан, чтобы в цифровой век дать людям возможность замедлиться, вдумчиво подобрать слова и передать свои эмоции через бумагу.

"30 тысяч отправленных открыток – это яркое доказательство, что такая потребность у горожан есть", – добавили в сообщении.

Главным почтмейстером в этом году на центральной площадке фестиваля на Манежной площади стал Почтальон Печкин, который с 12 декабря не только помогает с оформлением писем, но и создает уютную атмосферу. Услуга пользуется большим спросом, однако благодаря отлаженной процедуре отправка занимает всего несколько минут.

Основные локации "Зимней почты" расположены на площадках проекта "Московские сезоны" и фестиваля "Путешествие в Рождество". Дополнительные точки находятся в экопарках, вестибюлях станций метро, бизнес-центрах, а также в олимпийском комплексе "Лужники".

Почтовые отделения работают по будням с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздники – с 10:00 до 21:00. Найти ближайшую локацию можно на интерактивной карте проекта "Зима в Москве".

Всего для "Зимней почты" выпущено свыше 200 тысяч открыток. Ежедневно к проекту присоединяются все больше людей, превращая его в главный коммуникационный тренд столичной зимы.

Ранее на главной аллее Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открылась рождественская ярмарка. Там представлена продукция педагогов центров дополнительного образования и студентов городских колледжей. Площадка доступна для посещения до 28 февраля.