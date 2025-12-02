Новогодняя почта Деда Мороза заработала в столичных парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новогодняя почта Деда Мороза начала работать в парках столицы в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства города.

Там установили специальные почтовые ящики, куда дети и взрослые могут опустить письма зимнему волшебнику. Узнать их можно по надписи "Московская усадьба Деда Мороза".

Самые большие ящики появились в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино". Более 100 небольших почтовых ящиков установлены еще в 17 зонах отдыха, включая парки "Музеон", "Сокольники", "Фили", усадьбы Воронцово и Алтуфьево, сады имени Баумана и "Эрмитаж", а также музей-заповедник "Царицыно".

Такая почта работает в столице уже 8-й год. Сбором писем занимаются снеговики-почтовики. Они же доставляют послания в Московскую усадьбу Деда Мороза. На каждое сообщение дадут ответ, но для этого нужно указывать точный обратный адрес с индексом.

По словам руководителя департамента культуры Алексея Фурсина, в этом году количество почтовых ящиков увеличилось почти в 3 раза по сравнению с прошлым сезоном, когда Деду Морозу отправили около 65 тысяч писем. Получателями ответов становятся не только москвичи, но и жители других регионов России и зарубежных стран. Чаще всего с посланием к волшебнику обращаются дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Ранее в столице открылась продажа билетов на катки на сервисе "Мосбилет". В числе главных новинок – площадка на набережной Москвы-реки в "Коломенском" протяженностью 1,7 километра. Также в саду имени Баумана, Таганском парке и "Красной Пресне" начнут работу катки с искусственным покрытием.