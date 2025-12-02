Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 10:54

Город

Новогодняя почта Деда Мороза заработала в столичных парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новогодняя почта Деда Мороза начала работать в парках столицы в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства города.

Там установили специальные почтовые ящики, куда дети и взрослые могут опустить письма зимнему волшебнику. Узнать их можно по надписи "Московская усадьба Деда Мороза".

Самые большие ящики появились в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино". Более 100 небольших почтовых ящиков установлены еще в 17 зонах отдыха, включая парки "Музеон", "Сокольники", "Фили", усадьбы Воронцово и Алтуфьево, сады имени Баумана и "Эрмитаж", а также музей-заповедник "Царицыно".

Такая почта работает в столице уже 8-й год. Сбором писем занимаются снеговики-почтовики. Они же доставляют послания в Московскую усадьбу Деда Мороза. На каждое сообщение дадут ответ, но для этого нужно указывать точный обратный адрес с индексом.

По словам руководителя департамента культуры Алексея Фурсина, в этом году количество почтовых ящиков увеличилось почти в 3 раза по сравнению с прошлым сезоном, когда Деду Морозу отправили около 65 тысяч писем. Получателями ответов становятся не только москвичи, но и жители других регионов России и зарубежных стран. Чаще всего с посланием к волшебнику обращаются дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Ранее в столице открылась продажа билетов на катки на сервисе "Мосбилет". В числе главных новинок – площадка на набережной Москвы-реки в "Коломенском" протяженностью 1,7 километра. Также в саду имени Баумана, Таганском парке и "Красной Пресне" начнут работу катки с искусственным покрытием.

Читайте также


город

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика