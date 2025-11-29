Взрослые попросили у Деда Мороза умение радоваться мелочам и ощущение чуда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Взрослые попросили у Деда Мороза мир во всем мире, здоровья близким и умение радоваться мелочам, рассказал ТАСС российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Он объяснил, что взрослые чаще всего просят "чувств и состояний", а не вещей. Эти просьбы он назвал "самыми ценными и сложными", поскольку их нельзя положить в мешок, вместо этого необходимо трудиться над ними всем миром.



"А один бизнесмен из Москвы недавно попросил меня вернуть ему ощущение детского чуда у елки. Для такого подарка мне пришлось отправить ему не игрушку, а целое письмо с воспоминаниями о том, как он в пять лет ждал моего прихода", – поделился зимний волшебник.

Молодые девушки, по его словам, чаще всего просят встречу с мужчиной их мечты, путевку на море, хорошую учебы детям, а также счастья и здоровья родным. Мужчины, в свою очередь, желают карьерного роста, машину и прочих благ.

"Кто-то мечтает о духовных ценностях, желает благополучия для своих родных и мира на Земле. Для многих письмо в мою сказочную вотчину является способом выговориться", – заключил Дед Мороз.

Ранее зимний волшебник рассказывал, что дети начали указывать артикулы желаемых подарков на Новый Год. Однако они также не теряют доброты и хотят внимания, как и раньше, и просят что-то нематериальное – например, найти настоящих друзей или чтобы у соседской кошки не болела лапа.

