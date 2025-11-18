Московские дети начали отправлять Деду Морозу артикулы товаров

Фото: 123RF.com/serezniy

Дети начали указывать артикулы желаемых подарков на Новый Год, рассказал Агентству "Москва" столичный Дед Мороз.

Он отметил, что если в 2000-х дети просили игрушки, наборы для рисования, конструкторы или самокаты, то теперь многие просят телефоны, планшеты и ноутбуки, а также присылают ссылки на желаемые товары. Волшебник подчеркнул, что у детей поменялись игрушки с развитием технологий.

Однако он добавил, что они не теряют доброты и хотят внимания, как и раньше, а также просят что-то нематериальное.

"Дети просят найти настоящих друзей, чтобы у соседской кошки не болела лапа, то, с чем может справиться настоящий волшебник", – заключил Дед Мороз.

В то же время в Московской усадьбе новогоднего волшебника в государственном музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" напомнили, что по случаю дня рождения Деда Мороза для гостей проходят различные мероприятия. Ближайшие события запланированы на 22 и 23 ноября.

Ранее столичный Дед Мороз рассказал, что планирует отметить день рождения в кругу коллег – Дедов Морозов из других стран. План праздника включает в себя катание на санках и различные снежные забавы.

Он также поделился своей мечтой, согласно которой к нему в гости одновременно придут все жители Земли, обнимутся и пожелают друг другу прекрасного года.

