01:57

Общество

Новая российская вакцина от меланомы эффективна на 90%

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Эффективность новой российской вакцины для терапии меланомы превышает 90%. Об этом рассказал научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам – порядка 90%", – цитирует специалиста РИА Новости.

Гинцбург отметил, что первые пациенты получат отечественную вакцину уже в начале 2026 года.

Вакцина от меланомы была разработана совместно НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Ее производитель – НМИЦ радиологии. Минздрав выдал разрешение на использование препарата в клинической практике в конце ноября.

В декабре фабрика по производству мРНК-препаратов НИЦЭМ имени Гамалеи также выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. В центре Герцена под руководством академика Андрея Каприна были получены все разрешительные документы на применение технологии.

"Новости дня": клеточную терапию для лечения рака начали применять в Москве

