В России выпустили первые три тестовые серии вакцины от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фабрика по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

"Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии", – подчеркнул он.

По словам Гинцбурга, в центре Герцена под руководством академика Андрея Каприна были получены все разрешительные документы на применение технологии.

Ранее Минздрав России разрешил использовать в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований.

Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения.

