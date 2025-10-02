02 октября, 16:28Город
Московская компания представила уникальный тест для ранней диагностики рака
Участник Московского инновационного кластера (МИК), компания "Онкодиаг" представила на Moscow Startup Summit уникальный тест для раннего выявления рака, не имеющий аналогов в мире. Об этом сообщил столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.
Тест СА-62 помогает выявлять онкозаболевания на начальных стадиях с точностью до 90% по результатам обычного анализа крови. Благодаря этому диагностика станет доступной, малоинвазивной и удобной. Метод может обнаруживать опухоли малых размеров.
При поддержке города через платформу МИК i.moscow компания получила льготный венчурный кредит в размере 30 миллионов рублей, который был направлен на развитие клинико-диагностической лаборатории и облачной платформы.
В рамках пилотного тестирования в конце июля прошлого года компания приступила к исследованию на базе "Скандинавского центра здоровья". Диагностику по новому методу прошли 50 пациентов. У пятерых были найдены ранние стадии рака. Благодаря мерам поддержки в Москве уникальный тест доступен и в других частных медцентрах.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно. Исследования проводились на протяжении нескольких лет. Доклинические испытания подтвердили безопасность препарата при многократном использовании, а также его высокую эффективность.
