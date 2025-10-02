Московская компания представила уникальный тест для ранней диагностики рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участник Московского инновационного кластера (МИК), компания "Онкодиаг" представила на Moscow Startup Summit уникальный тест для раннего выявления рака, не имеющий аналогов в мире. Об этом сообщил столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Тест СА-62 помогает выявлять онкозаболевания на начальных стадиях с точностью до 90% по результатам обычного анализа крови. Благодаря этому диагностика станет доступной, малоинвазивной и удобной. Метод может обнаруживать опухоли малых размеров.

При поддержке города через платформу МИК i.moscow компания получила льготный венчурный кредит в размере 30 миллионов рублей, который был направлен на развитие клинико-диагностической лаборатории и облачной платформы.

В рамках пилотного тестирования в конце июля прошлого года компания приступила к исследованию на базе "Скандинавского центра здоровья". Диагностику по новому методу прошли 50 пациентов. У пятерых были найдены ранние стадии рака. Благодаря мерам поддержки в Москве уникальный тест доступен и в других частных медцентрах.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно. Исследования проводились на протяжении нескольких лет. Доклинические испытания подтвердили безопасность препарата при многократном использовании, а также его высокую эффективность.

