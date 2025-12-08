Симоньян сообщила о начале третьего курса химиотерапии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Главный редактор RT Маргарита Симоньян начала третий курс химиотерапии. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Журналистка отметила, что отправилась на сеанс терапии прямо с самолета, прилетев из Индии. Симоньян призналась, что он был запланирован на 1 декабря, однако его пришлось отложить.

По ее словам, она переносит терапию по-разному. Как правило, самочувствие ухудшается сразу после процедур. Однако, добавила журналистка, в остальные дни она живет как обычный человек.

При этом Симоньян чаще пропускает встречи с коллегами и семьей, так как из-за падения иммунитета не может долго находиться в местах, где много людей.

Симоньян сообщила, что ей диагностировали тяжелое заболевание, в начале сентября в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Тогда она не назвала диагноз, но рассказала о предстоящей операции.

Через два дня журналистка написала, что хирургическое вмешательство состоялось, и поблагодарила тех, кто за нее переживал. Чуть позже она рассказала, что вернулась домой.

Спустя некоторое время главред RT призналась, что у нее выявили рак. Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала обратился к ней со словами: "Ты справишься".

В октябре Симоньян сообщила о начале химиотерапии. Она поблагодарила всех, кто желает ей добра, и попросила прочитать ее новую книгу.

