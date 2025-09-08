Симоньян сообщила об обнаружении у нее тяжелой болезни

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей диагностировали тяжелое заболевание, и в понедельник, 8 сентября, ей предстоит операция. Об этом она рассказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Симоньян поделилась, что болезнь была диагностирована на прошедшей неделе. По ее словам, она долго думала над тем, стоит ли ей приходить на передачу, но все же решила сделать это, чтобы рассказать о случившемся и поддержать тех, чьи близкие сейчас находятся в зоне СВО.

Также журналистка напомнила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. Она подчеркнула, что своим примером хочет показать всем, кто отчаялся, что нельзя впадать в уныние и поддаваться страху.

Ранее известный британский шеф-повар Гордон Рамзи заявил, что медики провели ему операцию по удалению опухоли на коже. Он уточнил, что ему удалили базалиому. Также Рамзи поблагодарил специалистов лондонской клиники The Skin Associates.