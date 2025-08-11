Актер Роман Попов рассказал о рецидиве рака головного мозга

Фото: телеграм-канал "Роман Попов Official"

Актер Роман Попов в своем телеграм-канале рассказал о рецидиве рака головного мозга, который случился с ним спустя 7 лет с начала лечения заболевания.

По словам артиста, впервые с диагнозом он столкнулся в 2018 году. Онкологическое заболевание ему удалось вылечить в 2019 году при помощи друзей, коллег и продюсеров.

Он отметил, что рак привел к полной слепоте правого глаза актера и частичной потере зрения в левом глазу. Однако Попов подчеркнул, что ему очень хочется работать и жить.

"Надеюсь продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный: хожу с помощью, ем с помощью – в общем, все с помощью. Мир не без добрых людей", – сказал артист.

Ранее Попов признался, что из-за диагностированной астроцитомы третьей степени в 2021 году перенес операцию, после чего болезнь отступила.

До этого СМИ сообщали, что у актера якобы случился судорожный приступ, но от госпитализации он отказался. Попов опроверг данную информацию и заявил, что в тот момент он находился в тот момент на съемках.