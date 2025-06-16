Актер Роман Попов заявил, что с его здоровьем все хорошо

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Актер Роман Попов, известный своей ролью Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", сообщил, что с его здоровьем все хорошо. Об этом артист заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилась информация, что у актера якобы произошел судорожный приступ, но от госпитализации он отказался.

"Я нахожусь на лечении в домашних условиях. В данный момент я на съемках. Все хорошо", – сказал Попов.

Кроме того, в беседе с журналистами он рассказал о своей борьбе с опухолью. По словам актера, образование находилось в височно-лобной доли мозга.

Ранее Попов в эфире телепрограммы "Звезды сошлись" признался, что медики посоветовали ему сделать операцию вне зависимости от того, доброкачественное это образование или нет. Также он отправился в одну из медицинских клиник в Германии, где ему подтвердили диагноз.

До этого актер Владислав Котлярский, известный по роли подполковника полиции Станислава Карпова из сериала "Глухарь" и его спин-оффа "Карпов", опроверг слухи о своей госпитализации из-за якобы потери слуха.

Котляровский уточнял, что с ним все хорошо, а также назвал подобные новости бездарными. По его словам, однажды он читал новость о собственной смерти.

