Агент Владимира Стеклова заявил, что актер чувствует себя хорошо

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Агент актера Владимира Стеклова Максим Горский заявил в беседе с Агентством "Москва", что народный артист РФ чувствует себя хорошо.

Таким образом он опроверг информацию, которая появилась в СМИ о том, что Стеклов якобы упал в обморок в собственной квартире и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Агент актера призвал людей не доверять слухам.

Ранее актер Григорий Чабан упал в обморок на сцене прямо во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Ему сразу же вызвали скорую, которая доставила его в больницу.

Сам актер признался, что не ожидал подобного резонанса. Он сообщил, что ему сделали компьютерную томографию. В результате выяснилось, что сосуды и анализы крови в порядке. Чабан связал потерю сознания с психосоматикой, так как давно не выступал на сцене.

