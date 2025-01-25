Актриса Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации с раком почек

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Советская и российская актриса Галина Польских опровергла информацию, которая появилась в СМИ о том, что она была доставлена в больницу с раком почек. Об этом сообщает News.ru.

Народная артистка РСФСР заявила, что сейчас чувствует себя нормально. При этом актриса уточнила, что у нее на самом деле есть проблемы с почками, но это не связано с онкологией.

"Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры. Это все неправда", – добавила Польских.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что Польских обратилась с жалобами на ухудшение самочувствия в Боткинскую больницу. У нее якобы выявили рак в почке. Врачи выдали 85-летней актрисе направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии.

В середине декабря 2024 года СМИ сообщали об ухудшении состояния актрисы. По данным журналистов, Польских якобы обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на боли в груди, после чего ей якобы поставили диагноз пневмофиброз, который может привести к инвалидности.

Однако дочь народной артистки РСФСР Мария Сурина назвала фейком информацию СМИ. По ее словам, мать находилась тогда дома и чувствовала себя хорошо.

