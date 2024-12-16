Дочь Галины Польских опровергла сообщения об ухудшении состояния актрисы

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Дочь народной артистки РСФСР Галины Польских Мария Сурина назвала фейком информацию СМИ об ухудшении состояния здоровья актрисы, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, эти сообщения не соответствуют действительности, ее мать находится дома и чувствует себя хорошо.

"Сообщения по поводу госпитализаций – неправда. Все в порядке. У Галины Александровны все хорошо, она дома", – сказала Сурина.

Об ухудшении состояния актрисы сообщалось еще утром 13 декабря. СМИ заявляли, что Польских обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на боли в груди, после чего ей якобы поставили диагноз пневмофиброз, который может привести к инвалидности.

27 ноября Польских исполнилось 85 лет. Актрису с юбилеем поздравил Владимир Путин. Президент отметил щедрый и самобытный талант актрисы, а также ее "удивительное обаяние", благодаря которым Польских получила "профессиональное признание и любовь зрителей".

Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Свою первую главную роль в кино она исполнила в вышедшей в 1962 году ленте "Дикая собака динго", которая принесла ей признание зрителей. Всего Польских приняла участие в более 170 картинах, среди которых, например, "Я шагаю по Москве", "Верность" и "Тени исчезают в полдень".