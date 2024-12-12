Актриса Кристина Асмус перенесла операцию после травмы ноги

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Российская актриса Кристина Асмус перенесла экстренную операцию после травмы ноги, из-за которой она попала в больницу. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса поделилась, что во время хирургического вмешательства врачи обнаружили в правом колене, помимо разрыва передней крестообразной связки, разрыв мениска. В результате операция длилась около 4 часов. Кроме того, Асмус заявила, что медики взяли пробу из левой ноги, которая тоже болит и зашита.

"Первая ночь после операции – это адище просто! Дальше на костылях и гарцевать мне теперь в пикантных компрессионных чулках", – отметила актриса.

По словам Асмус, на восстановление ей понадобится 3–4 недели. Она также поблагодарила "любимого человека" за поддержку, не назвав его имя.

"Если б не твоя рука до утра у кровати, разошлись бы швы от моих болевых содроганий", – призналась артистка.

В прошлом году Асмус уже лечила сложный перелом ноги. По словам актрисы, травма была еще и со сложным смещением.

Недавно Асмус пришла на премьеру сериала "Первый номер" в компании с продюсером сериалов "Беспринципные" и "Райцентр" Ильей Бурцом. Они держались за руки, а после вместе уехали с мероприятия. СМИ заметили, что что на безымянном пальце у Асмус было кольцо.

