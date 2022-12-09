Кристина Асмус рассказала об угрозах Гарика Харламова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кристина Асмус сообщила об угрозах юмориста Гарика Харламова и запрете съезжать из их общего дома. Актриса театра и кино написала об этом в комментариях под своим постом в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

Асмус рассказала, что живет с Харламовым и их дочерью в загородном доме, так как бывший муж запретил ей менять место жительства.

"Мы живем втроем все это время. Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально. Ребенок должен видеть счастливых родителей", – написала актриса.

Ранее суд официально расторг брак Гарика Харламова и Кристины Асмус. Шоумен и актриса рассказали о разводе в социальных сетях в июне этого года. Они отметили, что их расставание никак не связано со скандалом вокруг картины "Текст".

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