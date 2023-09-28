28 сентября, 13:10Шоу-бизнес
У Кристины Асмус диагностировали сложный перелом ноги
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус получила сложный перелом ноги. Артистка сама рассказала о случившемся в телеграм-канале, выложив экспрессивный пост.
"Я сломала ногу. Еще и со сложным смещением", – говорится в ее публикации.
Ранее Лада Дэнс попала в аварию с участием трех машин. Позднее пережившая ДТП исполнительница приехала на съемки телешоу на костылях.
Как рассказала сама певица, опыт съемок на костылях не был для нее в новинку, вспомнив о травме, полученной во время катания на лыжах. Поэтому, по ее словам, она уже является "закаленным бойцом".
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