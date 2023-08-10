Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина не подтвердила информацию о своей госпитализации, пишет ТАСС.

По ее словам, она упала, подвернула ногу, но уже вернулась домой.

"Никто меня не госпитализировал, я жива здорова. Я упала, подвернулась нога, и все", – поделилась Голубкина.

Ранее в СМИ распространилась информация о госпитализации актрисы. Артистка говорила, что упала в больнице случайно.

Пару лет назад Голубкину положили в клинику с переломом шейки бедра, который она получила еще в декабре 2020 года. Артистка поделилась, что врачи не могли сделать ей операцию сразу, потому что у нее был коронавирус.