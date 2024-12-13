Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Народный артист РСФСР Василий Ливанов выписан из больницы с хорошим самочувствием, рассказала супруга актера Елена Ливанова Агентству "Москва".

"В общем, все нормально. Будем продолжать восстанавливаться", – добавила она.

О том, что народного артиста РСФСР экстренно госпитализировали, стало известно утром 11 декабря. По данным СМИ, Ливанов попал в одну из московских клиник еще в начале декабря, где ему удалили тромб, который закупорил артерию руки.

Невестка актера Екатерина подтвердила его экстренную госпитализацию и операцию по удалению тромба. Она рассказала, что врачи удалили у артиста кровяной сгусток.