Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с 85-летием

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Владимир Путин поздравил российскую актрису Галину Польских с 85-летием, отметив ее щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В послании президент отметил щедрый и самобытный талант актрисы, а также ее "удивительное обаяние", благодаря которым Польских получила "профессиональное признание и любовь зрителей". Также Путин обратил внимание на богатую коллекцию ярких работ артистки, назвав их "подлинным актерским мастерством".

Глава государства пожелал Польских здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Свою первую главную роль в кино она исполнила в вышедшей в 1962 году ленте "Дикая собака динго", которая принесла ей признание зрителей. Всего Польских приняла участие в более 170 картинах, среди которых, например, "Я шагаю по Москве", "Верность" и "Тени исчезают в полдень.

Ранее Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием видеобращением. Поздравление главы государства показали на юбилейном концерте композитора в Большом театре.