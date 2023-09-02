Владимир Путин поздравил Елену Проклову с юбилеем

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Президент России Владимир Путин поздравил с семидесятилетним юбилеем заслуженную артистку РСФСР, актрису театра и кино Елену Проклову. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что Проклова смогла добиться больших успехов на телевидении и заслужить искреннюю любовь зрителей. Путин пожелал артистке здоровья, благополучия и "неиссякаемого вдохновения".

Елена Проклова родилась в Москве в 1953 году. За свою творческую карьеру она снялась в более чем тридцати фильмах и сериалах. Среди ее самых известных ролей – Татьяна Фешева в драме "Единственная", учительница литературы в мелодраме "Ключ без права передачи", стюардесса в трагикомедии "Мимино", Марсела в музыкальном телефильме "Собака на сене", Наташа Костикова в лирической комедии "Будьте моим мужем".

Ранее свой юбилей отмечала актриса Ирина Мазуркевич, которой исполнилось 65 лет.