Умерла российская актриса Людмила Мелешко

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Российская актриса Людмила Мелешко скончалась 31 августа. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Причины смерти актрисы не сообщаются. Мелешко играла в таких картинах, как "Культпоход в театр", "Как я был вундеркиндом", "Каменская-2", "Темная ночь". Впервые на экранах она появилась в 1981 году в эпизодической роли в фильме "Половодье".

Ранее сообщалось, что в Москве прошли похороны народного артиста РСФСР Глеба Панфилова на Новодевичьем кладбище. Режиссера захоронили рядом с супругой, актрисой театра и кино Инной Чуриковой.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера, отметив, что Панфилов был одним из выдающихся режиссеров современности. Благодаря своему таланту и преданности делу он смог достичь признания, подчеркнул президент РФ.