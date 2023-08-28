Прощание с Глебом Панфиловым состоится 30 августа в храме у Новодевичьего монастыря

Фото: lenkom.ru

Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером Глебом Панфиловым состоится 30 августа в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила пресс-служба театра "Ленком имени Марка Захарова".

"В 13:00 состоится отпевание Глеба Анатольевича Панфилова в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. 30 августа храм будет открыт для прощания с 12:00", – указано в телеграм-канале театра.

Представители пресс-службы добавили, что прощание с артистом и панихида состоятся в 15:00 на территории Новодевичьего кладбища. Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Инной Чуриковой.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова в связи с кончиной режиссера. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки в связи с постигшей вас тяжелой утратой", – отметил президент.

По его словам, Панфилов был одним из выдающихся режиссеров современности. Благодаря своему таланту и преданности делу он смог достичь признания.

"Светлая память о Глебе Анатольевиче Панфилове навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей – всех почитателей его яркого, многогранного творчества", – резюмировал Путин.

26 августа директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил, что Панфилов скончался в возрасте 89 лет.

До этого режиссер был госпитализирован в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее у Панфилова развилась пневмония. В августе отмечалось, что Панфилов чувствует себя плохо, но врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.



Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа