Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский

Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву, скончавшуюся на 86-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Государственного академического Большого театра (ГАБТ).

"Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с могилой мужа", – сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Муж Адырхаевой – балетмейстер Алексей Закалинский – умер 13 июня 2009 года.

Проститься с народной артисткой СССР можно будет 30 августа в Большом театре.