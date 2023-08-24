В Италии простились с Тото Кутуньо

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В Милане завершилась заупокойная служба по итальянскому певцу и композитору Тото Кутуньо, сообщает ТАСС.

Проводить артиста в последний путь собрались несколько сотен человек. Служба прошла в церкви Святых Нерея и Ахиллея. Гроб с телом певца покинул церковь примерно в 12:07.

Собравшиеся у церкви поклонники творчества Кутуньо начали петь его знаменитый хит L'italiano, а завершилась церемония долгими аплодисментами.

Посольство России в Италии назвало уход Тото Кутуньо тяжелой утратой для культурных связей России и Италии. В дипмиссии напомнили, что Кутуньо часто посещал Россию с концертами и всегда с теплом говорил о ней. Деятель называл РФ своей второй родиной, полюбив ее с первого взгляда.

Тото Кутуньо умер 22 августа, он ушел из жизни в возрасте 80 лет. В прессе отмечали, что певец умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его госпитализировали. По словам менеджера Кутуньо Данило Манкузо, исполнитель на протяжении долгого времени болел.

Тото (Сальваторе) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново в Италии. Наибольшую известность исполнитель получил благодаря сотрудничеству с такими музыкантами, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri. Также Кутуньо прославился своей песней L’italiano.

В 1990 году Кутуньо принял участие в конкурсе "Евровидение-1990" в Загребе с песней Insieme: 1992 и стал его победителем.

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни