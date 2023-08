Канадский певец и гитарист Робби Робертсон умер в возрасте 80 лет

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP, File

Канадский гитарист, автор песен группы The Band Робби Робертсон умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает журнал Variety.

Менеджер музыканта сообщил, что Робертсон скончался в Лос-Анджелесе в окружении родных и близких после длительной болезни.

Гитарист сыскал известность своими песнями, написанными для группы, среди которых The Weight, Up on Cripple Creek, The Night They Drove Old Dixie Down. Он много работал с певцом Бобом Диланом и режиссером Мартином Скорсезе.

Кроме того, он работал в качестве музыкального продюссера и композитора для фильмов, среди которых "Остров проклятых", "Волк с Уолл-стрит" и "Король комедии".