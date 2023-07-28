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Культура

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко

Фото: kino-teatr.ru

Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны" Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру".

Актер скончался 24 июля, причина его смерти не называется.

Свою карьеру Бабенко начал в Мурманском областном драматическом театре, где работал с 1997 до 2004 года. Впоследствии он переехал в Санкт-Петербург, где стал сниматься в кино.

За время своей профессиональной деятельности актер снялся в 113 фильмах и сериалах. Так, Бабенко отметился в таких сериалах как "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны" и "Высокие ставки".

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