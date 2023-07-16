Умерла певица и актриса Джейн Биркин

Фото: AP Photo/Brynn Anderson

Умерла англо-французская певица и актриса Джейн Биркин, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свой источник.

"Джейн Биркин, ставшая настоящей национальной иконой, скончалась в возрасте 76 лет", – передает телеканал.

Однако в СМИ не уточнили о причине смерти актрисы.

Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Женщина начала свою карьеру как актриса, снявшись во второстепенных ролях в фильмах Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" и "Калейдоскоп".

Мировую известность и славу Биркин получила благодаря своему 10-летнему музыкальному и романтическому партнерству с Сержем Генсбуром, с которым она познакомилась в 1968 году на съемках фильма "Слоган".

В 1985 году актриса стала победительницей в номинации "Лучшая актриса" на Орлеанском кинофестивале за фильм "Пусть все будет честно". В этом же году жюри Венецианского кинофестиваля признало роль Биркин в фильме "Пыль" одной из лучших, однако не присудило приз за лучшую женскую роль. Позже эта кинокартина выиграл "Серебряного льва".

Биркин была удостоена Ордена Британской империи и Французского национального ордена в 2001 году. А японский Орден Восходящего солнца она получила в 2018 году.