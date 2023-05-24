Певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет

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Певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. О смерти звезды сообщает Sky News, ссылаясь на ее представителя.

По его словам, "королева рок-н-ролла" скончалась после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии.

"Вместе с ней мир потерял легенду музыки и образец для подражания", – говорится в заявлении представителя.

При рождении Тина Тернер получила имя Анна Мэй Буллок. Она родилась в небольшом городке Натбуш, штат Теннесси. Буллок стала вокалисткой и ведущей шоу ритм-н-блюзового музыканта Айка Тернера, когда ей было всего 18 лет. Певица является обладательницей восьми музыкальных премий "Грэмми".

