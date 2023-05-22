20:43Культура
Британский актер Рэй Стивенсон скончался на съемках в Италии – СМИ
Фото: wikipedia.org
Британский актер Рэй Стивенсон, известный по ролям в киновселенной Marvel, скончался на съемках в Италии, сообщает газета La Repubblica.
По данным журналистов, актера госпитализировали 20 мая. В больнице его состояние ухудшилось, врачи не смогли его спасти.
Джордж Рэймонд Рэй Стивенсон известен по ролям в трех фильмах серии Тор студии Marvel. Также он появится в сериале "Асока", снятому во вселенной "Звездных войн". Проект выйдет на экраны в августе 2023 года.
Кроме того, Стивенсон снимался в "Викинге", "Декстере", "Риме" и "Медичи".
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