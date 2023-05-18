Умер актер из сериала "Глухарь" Рустам Уразаев

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В возрасте 65 лет скончался советский, узбекский и российский актер театра и кино, режиссер Рустам Уразаев. Об этом сообщает "Российская газета".

Причины смерти не указываются. О дате и месте прощания также не сообщали.

Уразаев родился 21 января 1958 года в Ташкенте. После школы он отправился в художественное училище и поступил на отделение дизайна и художественного оформления. Он также выучился в Ташкентском государственном университете на историческом факультете.

Актер дебютировал в 70-х годах прошлого столетия, снялся в нескольких десятках проектов: "Дом под жарким солнцем", "Юность гения", особист в "Гу-га", Рустам в "Шакалах", "Рок-н-ролл для принцесс", "Атаман", Санчес в "Псевдониме "Албанец", "Глухарь", "Знахарь".

Уразаев был режиссером и снял несколько эпизодов для сериалов "След", "Меч", "Женские истории", "Паутина", "Пятая стража", других.

Был членом Союза кинематографистов России.

