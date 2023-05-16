Умерла актриса из сериала "Каменская" Регина Разума

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Латвийская и советская актриса театра и кино Регина Разума скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщается на официальном сайте Нового Рижского театра.

В театре отметили, что актриса умерла в воскресенье, 14 мая. Однако причину смерти не указывают. Простятся с актрисой в понедельник, 22 мая, в латвийском театре.

Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в Риге. В 1968 году актриса окончила Рижское хореографическое училище и актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витола. В 1971 году она приступила к съемкам в кино. И первой ее работой стал фильм "Танец мотылька".

Особую популярность актрисе принесли роли в фильмах "Стрелы Робин Гуда", "Не покидай…", "Право на выстрел", "Акванавты".

После распада Советского Союза Разума играла в Новом Рижском театре, а также снималась в латвийском кино. В 2002 году она сыграла роль секретаря в российском сериале "Каменская".

За свою карьеру актриса получила премию "Большой Кристап" за роль в фильме "Горькое вино". Как актриса второго плана Разума получила премию "Ночь лицедеев". Последняя награда ей была вручена в 2020 году – премия имени Лилиты Берзини.