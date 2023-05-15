Умер советский актер из "Юнона и Авось" Владимир Кузнецов

Фото: vk.com/lenkomtheatre

Советский актер Владимир Кузнецов, сыгравший падре Абелья в постановке Марка Захарова "Юнона и Авось" скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в официальной группе театра "Ленком" во "ВКонтакте".

"Вчера на 80-м году ушел из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в "Ленкоме" на протяжении 45 лет – с 1969 по 2014 год", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с артистом состоится во вторник, 16 мая, в 12:00. Оно пройдет в траурном зале Боткинской больницы.

Владимир Кузнецов присоединился к труппе "Ленкома" сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Он играл в спектаклях "Гамлет", "Оптимистическая трагедия", "Жестокие игры" и других. Также артист запомнился своими ролями в таких фильмах, как "Тихое следствие", "В полосе прибоя" и "Битва за Москву".

