Актера из фильма "Экипаж" Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире на юге Москвы

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Заслуженного артиста РФ Анатолия Елизарова обнаружили мертвым в квартире на юге Москвы. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"8 мая в своей квартире на Серпуховском Валу в Даниловском районе найден мертвым Анатолий Елизаров, заслуженный актер России", – подчеркивается в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, причиной смерти актера стала сердечно-сосудистая недостаточность. По его словам, артист перестал выходить на связь, после чего родные обратились в экстренные службы. Специалисты вскрыли дверь его квартиры, указал источник издания.

Анатолий Елизаров родился 16 февраля 1943 года в Ленинграде. Его учителем пантомимы был артист Рудольф Славский. Актер прошел стажировку во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства име­ни Л. С. Мас­лю­ко­ва, а также он учился на факультете режиссеров эстрады ГИТИС (РАТИ).

Елизаров является лауреатом международных конкурсов и фестивалей. Многие россияне знают его по таким кинокартинам, как "Айболит-66", "Экипаж" и "Берег".