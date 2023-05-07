Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Умер актер из сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов в возрасте 64 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

О смерти известного артиста рассказал его дочь. Однако о причине смерти не уточняется.

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области.

В кино Тютрюмов пришел не сразу. Сначала он окончил индустриально-педагогический техникум, затем получил высшее экономическое и политическое образование. После этого, он окончил ВГИК по направлению "продюсер кино и телевидения".

Артист наиболее известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности". Известно, что Тютрюмов являлся членом союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.