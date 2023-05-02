Умер актер сериала "Моя прекрасная няня" Михаил Бескоровайный

Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"; режиссер – Алексей Кирющенко, Андрей Кузнецов, Эдуард Радзюкевич; производство – Амедиа

Российский киноактер Михаил Бескоровайный скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.

Смерть актера зафиксировали 1 мая в 00:35. Он находился в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное.

По предварительным данным, Бескоровайный умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти артиста.

Михаил Бескоровайный родился 29 марта 1958 года. Актер сыграл более чем в 50 сериалах и фильмах, включая проекты: "Моя прекрасная няня", "Час Волкова", "Кухня", "Марш Турецкого", "Москва. Центральный округ", "День радио".

Также Бескоровайный занимался озвучкой. Его голос звучал в двух фильмах из трилогии "Матрица", "Отступники", "Бэтмен: Начало", "Гарри Поттер и дары смерти: часть 1", а также он озвучил все части "Хоббита", "Джон Уик-2" и другие кинокартины.