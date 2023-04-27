Умер советский актер и режиссер Евгений Басилашвили

Фото: depositphotos/badboydt7

В Волгограде умер советский режиссер и актер, доцент Волгоградского государственного института искусств и культуры Евгений Басилашвили. Об этом сообщила выпускница вуза Татьяна Глущенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В 1960–1980-е годы Басилашвили работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа. После этого он занимал пост режиссера в Волгоградском Театре юного зрителя.

С 1995 года Басилашвили был доцентом кафедры режиссуры ВГИИК. Кроме того, он являлся заслуженным артистом Грузинской ССР.