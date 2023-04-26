Умер актер из "Реальных пацанов" Василий Масалитин

Фото: instagram.com (принадлежит Мета, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ)/masalitin.vasilii

Российский актер Василий Масалитин скончался на 33-м году жизни в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллегу Владислава Косенкова.

Мужчина умер еще 13 февраля, но СМИ обратили на это внимание только сейчас. Причиной смерти, как уточнил Косенков, стал тромб, образовавшийся на ноге после операции.

Актер преимущественно снимался в эпизодах. Он успел сняться в сериалах "Реальные пацаны", "Даешь молодежь", "Измены", "Ольга" и других российских картинах. Последние несколько лет Масалитин проживал в Москве.

