Умер художественный руководитель Кремлевского балета Андрей Петров

Фото: vk.com/kremlinballet_official

Художественный руководитель Кремлевского балета, народный артист России и главный балетмейстер Андрей Петров ушел из жизни в Йошкар-Оле в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремлевского дворца.

"Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства", – говорится в сообщении.

О прощании и похоронах информация будет опубликована позже.

Деятель родился 27 декабря 1945 года. Его мать Ольга Петрова была актрисой Московского театра "Ромэн", а отец Борис Холфин – танцовщиком Большого театра. На протяжении всего профессионального пути балетмейстер был множество раз отмечен такими наградами, как медаль Жукова, орден "За заслуги перед Отечеством", Почета и Дружбы, медаль "За трудовое отличие".