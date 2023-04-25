Актер Геннадий Богачев умер в возрасте 78 лет

Фото: ТАСС/Белинский Юрий

Народный артист России, актер Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев умер на 79-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения.

Артист ушел из жизни в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни.

"Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил. Всю свою профессиональную жизнь Геннадий Богачев посвятил БДТ: в 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института, он был принят в труппу Георгием Товстоноговым", – говорится в сообщении.

В театре рассказали, что актер брал на себя роли молодых красавцев и характерных персонажей. Богачев играл в драмах, комедиях, а также в фарсовых постановках. Больше всего зрители запомнили артиста по ролям в спектаклях Товстоногова "Ханума", "Пиквикский клуб", "Ревизор", "Волки и овцы", "На дне".

Широкая публика узнала Богачева благодаря таким картинам и проектам, как "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Агент национальной безопасности" и "Мастер и Маргарита". Известно, что Богачев также осуществлял деятельность как актер озвучивания. Его голосом говорили в российском прокате Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон.

О панихиде в Большом драматическом театре имени Товстоногова проинформируют дополнительно.