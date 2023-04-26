Оперная певица Анна Бондаревская умерла в возрасте 35 лет

Фото: телеграм-канал "Большой театр России/The Bolshoi theatre"

Оперная певица Анна Бондаревская ушла из жизни в возрасте 35 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного академического Большого театра России.

"Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 22 апреля 2023 года скончалась солистка оперной труппы Большого театра (2016–2021) Анна Сергеевна Бондаревская (22.04.1988–22.04.2023)", – рассказали в культурном учреждении.

В ГАБТ причины смерти артистки не сообщили. Певица является уроженкой Москвы. В 2010 году она окончила Российский экономический университет имени Плеханова, а в 2014-м – Колледж музыкально-театрального искусства № 61 имени Вишневской.

Впоследствии она также продолжила обучение, став студенткой Центра оперного пения Галины Вишневской. Бондаревская также является лауреатом первой степени Московского открытого молодежного конкурса академического сольного пения "Посвящается Шаляпину".

У публики она известна как исполнительница ролей Певицы в "Манон Леско", Дуняши в "Царской невесте", Лауры в "Иоланте" и других.