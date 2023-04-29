Ведущий "Фазенды" Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актер и телеведущий, заслуженный артист РФ Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацией о смерти деятеля поделилась его супруга, актриса Мария Великанова. Она рассказала, что Колесников ушел из жизни утром в субботу, 29 апреля, из-за инсульта или инфаркта.

Артист родился 4 января 1955 года в российской столице. Он работал в МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова.

Популярность Колесников смог обрести после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Кроме того, он участвовал в таких проектах, как "Крепкий орешек – 5", "Черное море" и "Замерзшие души". Также он снимался в британском сериале "МакМафия". На телевидении Колесников вел передачу "Фазенда".