Умер режиссер Михаил Хлебородов

Фото: РИА/Григорий Сысоев

Умер режиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов в возрасте 56 лет. Об этом сообщил кинорежиссер и продюсер Григорий Константинопольский.

"Умер Миша Хлебородов. Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссер фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет (...) Светлая память", – передает "Интерфакс" его слова.

Михаил Хлебородов родился 9 марта 1967 года в Москве. Будущий клипмейкер окончил в 1992 году факультет режиссуры в Государственном институте театрального искусства. В апреле это же года он победил на Московском фестивале рекламы с клипом "Коммерсантъ".

Хлебородов являлся членом Гильдии кинорежиссеров России. Одними из самых известных его работ считаются "Параграф 78", "Курьер из "Рая". Также режиссер снял клипы для групп "Мумий Тролль", ДДТ, "Белый орел", Алены Свиридовой, Лаймы Вайкуле и других артистов.

