Умер актер театра и кино Сергей Дрейден

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Артист театра и кино Сергей Дрейден умер в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Большого драматического театра им. Товстоногова.

Сергей Дрейден является обладателем премии Российской академии кинематографических искусств "Ника", двух национальных театральных премий "Золотая маска", а также трех театральных премий Санкт-Петербурга "Золотой софит".

Актер также известен по своим ролям в фильмах "Окно в Париж" (1993), "Русский ковчег" (2002), "Папа" (2004) и многим другим картинам.

Ранее сообщалось, что актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский умер в возрасте 77 лет. Шуляковский служил в Театре на Таганке с 1974 года.

До этого стало известно, что на 65-м году жизни умер актер Александр Тютрюмов. Артист наиболее известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности".