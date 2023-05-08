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14:17

Культура

Скончался актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский

Фото: Агенство Москва/Юлия Иванко

Актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский умер в возрасте 77 лет, сообщает РИА Новости.

О времени прощания и месте похорон пока не говорилось.

Виктор Шуляковский служил в Театре на Таганке с 1974 года. Он сыграл во множестве спектаклей, среди которых "Владимир Высоцкий", "Дом на набережной", "Живаго", "Мастер и Маргарита".

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