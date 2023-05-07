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18:02

Культура

Дочь Тютрюмова сообщила, что причиной смерти актера стал воспалительный процесс

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Причиной смерти российского актера Александра Тютрюмова, который сыграл в сериале "Убойная сила", стал воспалительный процесс. Об этом рассказала дочь артиста.

"Дочь актера сообщила, что Тютрюмов не болел. Накануне несчастья он пожаловался на резкую боль. Врачи не смогли спасти его", – сообщает Пятый канал.

В свою очередь, киностудия "Ленфильм" в своем официальном телеграм-канале уточнила, что церемония прощания с Тютрюмовым запланирована на 10 мая. Она начнется в 10:00 в кинотеатре "Родина".

О смерти актера стало известно 7 мая.

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Он окончил индустриально-педагогический техникум, затем получил высшее экономическое и политическое образование. После этого, он окончил ВГИК по направлению "продюсер кино и телевидения".

Артист наиболее известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности".

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