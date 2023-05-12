Умер советский актер из фильма "12 стульев" Олег Севастьянов

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Советский актер Олег Севастьянов скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщается на странице актера в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию", – говорится в сообщении.

Многие россияне знают Севастьянова по таким кинокартинам, как "12 стульев", "Бронзовая птица" и "Жердяйчик".