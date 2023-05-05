Умерла заслуженная артистка РСФСР Тамара Панасюк

Фото: dramteatr.ru

Заслуженная артистка РСФСР и актриса Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова Тамара Панасюк скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на официальном сайте театра.



"Коллектив Иркутского академического драматического театра выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Ивановы Панасюк. Светлая память об этой звезде сцены, красивой женщине и яркой личности навсегда останется в наших сердцах", – написали представители театра.

Причины смерти артистки не уточняются.

Панасюк родилась в 1940 году в Украине, но позже переехала с семьей в Сибирь из-за послевоенных репрессий.

Она начала свою карьеру с Черемховского театра, куда попала по приглашению режиссера, после этого принимала участие в постановках Иркутского театра юного зрителя.

В 1962 году Панасюк попала в Театр имени Н. П. Охлопкова, где проработала больше 60 лет и смогла показать зрителям около 200 разных образов.

Панасюк училась у народного артиста РСФСР Виталия Венгера, а после стала его партнером на сцене театра.

Отмечается, что артистка почти не снималась в кино, но смогла сыграть две эпизодические роли в фильмах "Серебристая нить" и "Детский сад". Звания "Заслуженная артистка РСФСР" была удостоена в 1990 году.



Сотрудники театра сообщили, что церемония прощания с Панасюк состоится 7 мая на основной сцене Иркутского академического драматического театра.

