Умерла актриса из сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Фото: ТАСС/Виктор Лисицын

Латвийская актриса Лилита Озолиня скончалась 5 июня на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра Dailes.

"Ее работы были блестящими, такими тонкими и глубокими. Это чрезвычайно тяжелая утрата для театра Dailes, для латвийского театра и для искусства мирового кино", – говорится в сообщении.

Лилита Озолиня родилась 19 ноября 1947 года в Риге. С 1966 года она начала работать в Художественном театре имени Яна Райниса, а спустя еще несколько лет стала сниматься в кино.

Российскому зрителю актриса наиболее известна по своей роли в телесериале "Долгая дорога в дюнах" 1980 года.

Ранее стало известно, что на 78-м году жизни скончался российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Валерий Громовиков.

До этого режиссер документального кино, актриса и член Союза кинематографистов России Людмила Цветкова умерла в возрасте 79 лет.

"Звезды советского экрана": "Долгая дорога в дюнах"