Умер художник-концептуалист Илья Кабаков

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Художник-концептуалист Илья Кабаков скончался на 90-м году своей жизни. Об этом сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

"С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки", – говорится в сообщении фонда.

Кабаков ушел из жизни 27 мая в окружении своих близких. Уточняется, что семья художника собирается провести частные похороны, а через несколько недель состоится публичная поминальная служба.

Илья Кабаков родился 30 сентября 1933 года. Его называли одним из самых востребованных в мире русских современных художников и одной из ключевых фигур московского концептуализма.

В 1980-е годы он перешел к созданию инсталляций, в которых вдохновлялся атмосферой советского коммунального быта. Самая известная из них – "Человек, который улетел в космос из своей комнаты".

Ранее сообщалось, что певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Она скончалась после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии.

Позже стало известно о том, что Тина Тернер страдала от множества недугов. В частности, она боролась с раком кишечника и пережила пересадку почки.