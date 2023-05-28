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Умер художник-концептуалист Илья Кабаков
Фото: Москва 24
Художник-концептуалист Илья Кабаков скончался на 90-м году своей жизни. Об этом сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).
"С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки", – говорится в сообщении фонда.
Кабаков ушел из жизни 27 мая в окружении своих близких. Уточняется, что семья художника собирается провести частные похороны, а через несколько недель состоится публичная поминальная служба.
Илья Кабаков родился 30 сентября 1933 года. Его называли одним из самых востребованных в мире русских современных художников и одной из ключевых фигур московского концептуализма.
В 1980-е годы он перешел к созданию инсталляций, в которых вдохновлялся атмосферой советского коммунального быта. Самая известная из них – "Человек, который улетел в космос из своей комнаты".
Ранее сообщалось, что певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Она скончалась после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии.
Позже стало известно о том, что Тина Тернер страдала от множества недугов. В частности, она боролась с раком кишечника и пережила пересадку почки.